SaS rázne odmieta narýchlo meniť ústavu kvôli referendu: Tvrdá narážka na Borisa Kollára?

Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta narýchlo meniť Ústavu SR v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia.

Ako poznamenal predseda SaS a minister hospodárstva SR Richard Sulík, zmeny v Ústave SR aj v otázkach referenda sa majú robiť uvážlivo a odborne, a nie „zbrklo“ na júlovej mimoriadnej schôdzi. Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ondrej Dostál (SaS) konštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku sa nedá len tak doplniť nový bod do mimoriadnej schôdze, pričom sa to nevzťahuje iba na novelu ústavy. Ich stanoviská poskytol v tlačovej správe hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Sulík dodal, že plne podporujú priamu demokraciu a referendum vnímajú ako vhodný nástroj na presadenie vôle voličov. „Taktiež sme boli pripravení považovať úspešné referendum, v ktorom by väčšina občanov žiadala predčasné voľby, za záväzné. Nepovažujem však za správne, ak chceme narýchlo a chaoticky meniť základný dokument štátu. Navyše, ak to chceme urobiť ešte aj v rozpore s rokovacím poriadkom,“ zdôraznil.

Dostál vidí porušenie rokovacieho poriadku aj v tom, že poslanec Tomáša Taraba (nezaradený) predložil znova návrh na zmenu ústavy, pričom minulý týždeň 29. júna tento návrh neprešiel. „Je teda zrejmé, že nemôžeme rokovať o žiadnom bode najbližších šesť mesiacov, ktorým by sa do ústavy zakotvila možnosť konania referenda o skrátení volebného obdobia. Tí, ktorí tvrdia opak, buď nepoznajú zákony alebo účelovo zavádzajú verejnosť v snahe zapáčiť sa občanom,“ ozrejmil poslanec Ondrej Dostál.

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 7. júla povedala, že poslanci NR SR môžu zmeniť text Ústavy SR a prijať uznesenie, na základe ktorého by konanie referenda o predčasných parlamentných voľbách bolo v súlade s ústavou. Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) chce na schôdzu, ktorá sa má začať vo štvrtok 22. júla, cez procedurálny návrh zaradiť návrh na zmenu legislatívy. Vďaka nej by mohlo byť vypísané referendum o predčasných voľbách. Podľa jeho slov by sa mohlo následne konať na jeseň.

Šéf parlamentu na sociálnej sieti napísal, že SaS vždy zaujíma len záujem a blaho podnikateľov, na ľudí kašlú. „Vôbec sa nevidím ich reakcii, kedy oni už len stáli na strane ľudí," dodal Kollár.