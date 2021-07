Ministerstvo zdravotníctva naložilo poslancovi Smeru: Blaha šíri klamstvá o vakcínach!

Ministerstvo zdravotníctva si na svojom facebookovom profile posvietilo na vyjadrenia poslanca Ľuboša Blahu (SMER-SD).

Cieľom rezortu je ukázať ľuďom, ako dlhodobo ,,šíri klamlivé a zavádzajúce tvrdenia o vakcínach". Vyvracia ich s pomocou špičkových slovenských odborníkov a vedcov, rovnako tiež boli nápomocné zahraničné štúdie od renomovaných inštitúcii.

Ľuboš Blaha: „Vakcíny vás teda pred Deltou neochránia.”

Prvé tvrdenie vyvracia virológ Boris Klempa. „Nie je to pravda, práve naopak, doterajšie zahraničné štúdie ukazujú, že aj keď je účinnosť vakcín voči delta variantu o niečo nižšia, stále výrazne chránia pred infekciou, pred ochorením, ale predovšetkým zásadne, aj keď nie na 100%, chránia pred ťažkým priebehom vyžadujúcim hospitalizáciu a pred úmrtím," cituje ho Facebook ministerstva. Dopĺňa, že podľa štúdie britského úradu verejného zdravotníctva je účinnosť vakcín proti symptomatickej infekcii pri delta variante 79% a proti hospitalizácii až 96%.

Ľuboš Blaha: „Vakcína vás neochráni pred šírením vírusu.”

Viac vysvetľuje epidemiologika Alexandra Bražinová. „Spočiatku to nebolo jasné, ale dnes už máme dostatok dát o tom, že vakcíny významne obmedzujú aj šírenie vírusu. Plne zaočkovaní ľudia majú nižšiu pravdepodobnosť sa infikovať a šíriť infekciu ďalej - ak by sa to aj stalo, odovzdajú nižšiu vírusovú nálož. Samozrejme, vakcíny nefungujú stopercentne, ale platí, že zásadným spôsobom znižujú pravdepodobnosť šírenia vírusu," povedala.