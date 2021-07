Makó uplatil Kováčika 50-tisíc eurami stočenými v bunde: Spravili to v nákupnom centre!

Nevyzerá to pre neho dobre. Na pojednávaní s bývalým šéfom elitnej prokuratúry Dušanom Kováčikom (59) vypovedal jeden z najdôležitejších kajúcnikov - bývalý šéf daňovej kriminálky Ľudovít Makó.

Ten tvrdí, že mužovi, ktorý mal dohliadať na zákonnosť trestného stíhania doniesol úplatok 50-tisíc eur za to, že zabezpečí prepustenie mafiánskeho bossa takáčovcov Ľubomíra Kudličku.Makó je spolupracujúci obvinený a priznáva sa k viacerým trestným činom. Medzi nimi je aj korumpovanie špeciálneho prokurátora Kováčika.

Makó pred pojednávaním poprel, že by na kajúcnikov vyvíjali tlaky ohľadom toho, ako majú vypovedať. „Neviem o žiadnej manipulácii pri mojich výpovediach. (...) Hovorím pravdu. K svojim skutkom som sa priznal, nikdy som sa nedopustil nijakej násilnej trestnej činnosti a to, čo z mojich výpovedí vyplýva, je celé,“ prezradil pri príchode na súd Makó. Ten je na slobode, spolupracuje s políciou a má zaistený majetok.

Odmieta, že by žil v Dubaji, tam bol naposledy v roku 2019. Kováčika pritom pozná už od roku 2015 a opisuje ho ako blízkeho kamaráta, s ktorým mal dohodu, že keby sa o neho zaujímala prokuratúra, tak mu dá vedieť. Samotný úplatok 50 000 € za to, že Kováčik zariadi oslobodenie bossa Kudličku Makó začal riešiť v júli 2017. Vtedy ho esemeskou oslovil exsiskár František Böhm, ktorý potreboval, aby prokurátor, ktorý dozoroval Kudličkov prípad, nepodal sťažnosť proti oslobodeniu mafiánskeho bossa.

Böhm mu ponúkol 100-tisíc eur, z ktorých si nechal 25 000 €, ďalších 25 000 € išlo Makóovi a 50 000 € dostal Kováčik. Po tom, čo súd prepustil Kudličku na kauciu, sa stretol Makó s Kováčikom a odovzdal mu úplatok. „Poďakoval som mu. V obálke, ktorá bola stočená, som mu posunul cez moju bundu 50-tisíc eur, ktorú vložil do tašky, ktorá sa nosí cez plece a stále ju nosieval. Myslím, že bola hnedej farby,“ vypovedal Makó, ako celý skutok prebehol. Kováčik bol vraj prekvapený. Stretli sa v kaviarni v bratislavskom nákupnom centre Polus. „Peniaze si dal do tašky a ďalej sme komunikovali o bežných veciach,“ dodal Makó. Samotné peniaze dostal Makó od Böhma pred reštauráciou Tower v Troch vežiach v Bratislave.

Koľko zarobil?

Neobával sa odovzdať úplatok medzi ľuďmi? „Bolo to skrytou formou,“ vysvetlil Makó s tým, že išlo o jedinýkrát, kedy Kováčika o niečo takéto žiadal. Odovzdával však aj ďalśie úplatky vo výške okolo 100-tisíc eur a štyri až šesťkrát preberal províziu pre seba vo výške okolo 25- až 30-tisíc eur. Od Makóa novinári zisťovali aj to, prečo bral úplatky a koľko na takýchto kšeftoch zarobil. Komentovať to však nechcel.