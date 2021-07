Krutá rana pre chorú školáčku Sašku, ktorá písala Čaputovej: Rakovinu dostala aj jej mama!

Je malé dievčatko, no bojuje ako veľká dospeláčka! Saške (11) z Hlohovca pred dvomi rokmi diagnostikovali rakovinu.

Na nožičke, ktorá jej očervenela, našli lekári osteosarkóm. Jej najbližším a najmä mamičke Alene (46) sa vtedy zrútil svet. Ale len nakrátko, vzápätí vrhla všetky svoje sily do boja so zákernou chorobou svojho milovaného dievčatka. Keď už sa zdalo, že by mohlo byť lepšie, prišla ďalšia rana osudu. Mamička Alena si na prsníku nahmatala hrčku a lekári jej potvrdili zhubný nádor. Aby toho nebolo málo, nemá prácu...

Mama bola pre dcérku Sašku vždy veľkou oporou, no boj jej dcérky ju fyzicky i psychicky vyčerpával. Navonok sa síce tvárila, že sa nič nedeje a snažila sa byť pozitívne naladená, no potichu osamote plakala. Najmä vtedy, keď jej dievčatko operovali. Modlila sa k Bohu, aby jej vysnívanú a milovanú dcérku zachránili. Popritom musela zvládať starostlivosť o chod domácnosti a finančne zabezpečovať rodinu. Osud jej toho na plecia naložil strašne veľa. A teraz jej ešte pridal...

Rakovinu diagnostikovali aj jej. „Moja dcérka bojuje s rakovinou a ja som chcela byť jej silnou oporou, lenže oddnes je to ona, kto mi dáva novú nádej a silu,“ hovorí pomedzi slzy Alena, ktorá sa krutú diagnózu dozvedela len nedávno. „Našla som si pred pár dňami hrčku na prsníku. Zľakla som sa a hneď som išla k lekárovi. Vyšetrenie bolo veľmi bolestivé a čakanie na ortieľ ma zožieralo. Do poslednej chvíle som chcela veriť, že to nebude pravda. Bola,“ hlesne vzlykajúca mamina, ktorá dlhé dva roky dennodenne fungovala ako dobre namazaný stroj a nepripúšťala si, že by na onkológii raz mohla sama skončiť.

Sú na dne

Alena nezvykne bedákať a sťažovať sa na nešťastné životné udalosti, ktoré nemôže ovplyvniť, preto sa turbulentný vývoj posledných dní snaží brať s nadhľadom. „Život má nejaký zvlaštny zmysel pre humor. V čase, keď ešte stále nie je dobojované so Saškou, keď sa cítim slabá, vyčerpaná a na dne so silami a aj s peniazmi to je zlé, príde mi do cesty niečo, čomu ešte stále ne­chcem veriť. Potvrdili mi však, že mám nádor na prsníku a je zhubný. Mám stiahnuté hrdlo a slzy v očiach,“ hovorí statočná mamina, ktorú osud pritlačil k múru a nedá jej vydýchnuť.