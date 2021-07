Kollár zvažuje možnosti: Novelu ústavy predloží v najskoršom možnom termíne

Návrh na zmeny v Ústave SR v súvislosti s referendom predloží predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v čo najskoršom termíne, aktuálne zvažuje legislatívne možnosti.

Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Michaela Jurcová. "Pokiaľ by Ústavnoprávny výbor NR SR vyhodnotil daný návrh ako návrh v tej istej veci, predseda NR SR Boris Kollár bude rešpektovať platnú legislatívu a Rokovací poriadok NR SR a návrh zákona bude predložený v najskoršom možnom termíne, a to koncom roka 2021," ozrejmila hovorkyňa.

Kollár počas dňa avizoval, že chce novelu Ústavy v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia NR SR predložiť už na mimoriadnu schôdzu, ktorá by sa mala začať 22. júla. Hovoril, že je to odpoveď na odporúčanie Ústavného súdu (ÚS) SR a prezidentky Zuzany Čaputovej. Viacerí politici však reagovali, že vzhľadom na rokovací poriadok a niektoré lehoty nebude možné novelu zaradiť na mimoriadnu letnú schôdzu. Čo si o návrhu Kollára na zmenu ústavy myslí Heger? Dostál hovorí o absurdnosti

Premiér Eduard Heger (OĽANO) na Kollárovu ambíciu reagoval tým, že o jeho návrhu na zmenu v ústave bude musieť rokovať koaličná rada.

Prezidentka v stredu (7. 7.) uviedla, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu SR, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.