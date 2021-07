Šeliga sa ohradil proti návrhu novely ústavy: Zmeny nemôžu slúžiť politickým cieľom

Strana Za ľudí nevidí dôvod na zmenu Ústavy SR. Hovorí, že ústava nie je trhací kalendár a jej zmeny nemôžu slúžiť na presadzovanie politických cieľov niektorých politikov.

Podpredseda strany Juraj Šeliga uviedol, že novela ústavy je zlý nápad, ktorý sa nemá riešiť v skrátenom legislatívnom konaní.

"Akákoľvek zmena ústavy má byť predmetom diskusie a pripomienkovania, nie narýchlo podaná do parlamentu, nehovoriac o tom, že takáto zmena by oslabila charakter parlamentnej demokracie. Nepodporujem takúto zmenu a vzhľadom na to, že na ostatnej schôdzi parlament hlasoval o návrhu zmeny ústavy, najbližšie hlasovanie bude možné až na konci roka," reagoval pre TASR Šeliga na návrh predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý chce zmenu legislatívy zaradiť na júlovú mimoriadnu schôdzu.

"Instantné" návody na okamžitú zmenu ústavy sú podľa neho viac politickou reakciou na kritiku občanov, ktorí referendum chceli, ako systémová úvaha o tom, ako stabilizovať a posilniť náš ústavný poriadok.

Šeliga tiež dodal, že takáto zmena ústavy by bola nesystémovým prvkom v systéme celej zastupiteľskej demokracie. "Pretože okamžite po voľbách by opozícia, bez ohľadu na to, kto by bol v opozícii, začala referendovú kampaň za skrátenie volebného obdobia. Takto by bola krajina v neustálej kampani," zdôraznil.