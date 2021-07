Výpoveď kajúcnika Makóa v prípade Dušana Kováčika: Takto mu odovzdal 50-tisíc eur!

Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku potvrdil, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi odovzdal 50.000 eur.

Mal za to zariadiť, aby prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nepodala sťažnosť voči rozhodnutiu o prepustení z väzby šéfa zločineckej skupiny Ľubomíra Kudličku.

Makó sa s Dušanom Kováčikom pozná podľa svojich slov od roku 2015, zoznámili sa na spoločenskej akcii a udržiavali priateľský vzťah. "Mali sme vzájomnú dohodu, že keby sa u neho alebo u mňa na úrade vyskytli informácie o tom druhom, že si dáme navzájom vedieť," opísal Makó.