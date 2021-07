Kollár má vo veci referenda jasno: Chce presadiť zmenu legislatívy! Pôjdeme na jeseň k urnám?

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) chce zaradiť na júlovej mimoriadnej schôdzi cez procedurálny návrh zmeny legislatívy tak, aby sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách.

Informoval o tom na sociálnej sieti. Hovorí, že je to odpoveď na odporúčanie Ústavného súdu (ÚS) SR a prezidentky Zuzany Čaputovej. Referendum by podľa jeho slov mohlo byť na jeseň.

Ľudia musia podľa neho dostať možnosť vyjadriť sa v referende. "Keďže ústavný súd v súlade so zákonom rozhodol, že v tejto forme sa nemôže konať, vypočuli sme si odporúčanie ústavného súdu aj pani prezidentky. Jediná možnosť, ako naplniť to, aby sa mohli ľudia v referende vyjadriť, či skrátia volebné obdobie, je zmena zákona v parlamente," povedal Kollár vo videu.

Návrh na zmenu legislatívy chce zaradiť na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa má začať 22. júla. "Do tejto schôdze chcem navrhnúť a dať procedurálny návrh, aby sme upravili zákon tak, aby sme mohli vypísať referendum. Urobila by to národná rada, prijali by sme zákon, prezidentka by referendum vypísala a v septembri, októbri, možno v novembri, by mohlo byť referendum," dodal šéf parlamentu.

Kollár chce urobiť všetko preto, aby mali ľudia aj do budúcna možnosť vyjadriť sa v referende. "Uvidíme, ako sa k tomu postavia moji koaliční partneri, ako sa k tomu postaví opozícia, či za tento návrh zákona zahlasuje," skonštatoval.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu (7. 7.) uviedla, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu SR, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.