Súd s Kováčikom: Bývalá prokurátorka potvrdila, že jej dal pokyn týkajúci sa väzby Kudličku

Bývalá prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Blanka Godžová na súde potvrdila, že dostala pokyn od Dušana Kováčik týkajúci sa väzby šéfa takáčovcov Ľubomíra Kudličku.

Voči rozhodnutiu o prepustení preto nepodala sťažnosť. Hlavné pojednávanie v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika pokračuje na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku výpoveďami svedkov.

"Skutok sa stal v júli 2017, keď boli všetci na dovolenke. Doktor Novocký, ktorý zastupoval pána Dušana Kováčika, ma poprosil, že bude zasadnutie, bude sa rozhodovať o väzbe Kudličku. Vysvetlil mi to tak, že zastupujúci prokurátor sa nemôže zúčastniť," priblížila Godžová dôvod, prečo riešila prípad Kudličku práve ona.

Zároveň podľa svojich slov dostala inštrukcie, že jej zavolá aj Dušan Kováčik. "Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik mi volal, povedal, že tú vec dobre pozná, že hovoril o nej aj s dozorujúcim prokurátorom. A že nie je potrebné podávať sťažnosť, ak by bol Kudlička prepustený a súd prijme kauciu," doplnila.

Spresnila, že na druhý deň od rozhodnutia o prepustení Kudličku sa jej ozval dozorujúci prokurátor prípadu Michal Stanislav a pýtal sa jej, prečo nepodala sťažnosť. "Vraj sa o to zaujímal aj nejaký novinár. Tak som mu povedala, že sa musí spojiť s doktorom Dušanom Kováčikom. Ja som konala len na základe inštrukcie Dušana Kováčika a viac som o veci nevedela," vysvetlila Godžová. Pripustila, že ak by pokyn nedostala, sťažnosť by podala. "Považovala som to za potrebné. Ale takto som si myslela, že postupujem správne," dodala.

Samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská by mala počas štvrtka vypočuť dvoch svedkov. Druhým je kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.