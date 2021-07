S rozhodnutím Ústavného súdu sa nemienia zmieriť: Poslanci z Hlasu idú do boja

Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD by chceli podať návrh novely Ústavy SR v súvislosti s umožnením referenda o predčasných voľbách.

Počkať si chcú na odôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR."Hlas je presvedčený, že povinnosťou Národnej rady SR je zmeniť ústavu tak, aby aj po formálno-právnej stránke umožnila ľuďom naplniť svoje základné demokratické práva a rozhodnúť v referende o konaní či nekonaní potrebných volieb," uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Strana počká na odôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu, aby mohla podať relevantný návrh novely ústavy. "Po schválení tejto zmeny je Hlas pripravený hlasovať v parlamente za prijatie uznesenia, ktorým národná rada vyhlási rovnaké referendum, o aké požiadalo 600.000 občanov Slovenskej republiky," dodala hovorkyňa.

Prípadnú podporu novely ústavy avizoval za nezaradených poslancov, ktorí odišli z ĽSNS, aj predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík. S cieľom zvolať schôdzu k tomuto návrhu chce osloviť lídrov relevantných strán.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu (7. 7.) uviedla, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.

Medzi iniciátormi petície za referendum o predčasných voľbách boli aj predstavitelia Hlasu-SD.