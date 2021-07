Zajtra čakajte totálne peklo! SHMÚ vydal najvyššiu výstrahu: Teploty vyskočia hrozivo vysoko

Teplo ako vo vyhni! Tak bude vo štvrtok na Slovensku. Meteorológovia vydali výstrahu najvyššieho, 3. stupňa.

Na Slovensko v týchto dňoch opäť prúdu teplý tropický vzduch. Teploty boli mimoriadne vysoké už v stredu. "Na stanici Mužla teplota vystúpila až na takmer 37 °C," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na Facebooku.

No vo štvrtok vystúpi ručička teplomera ešte vyššie. Prílev tropického vzduchu vyvrcholí. "Teplota na juhozápade lokálne dosiahne až okolo 38 °C, no 33-36 °C môže lokálne byť aj v severnejších regiónoch, čo sú extrémne vysoké hodnoty spôsobujúce zvýšenú záťaž organizmu," upozorňuje SHMÚ. Netreba preto zabúdať na pitný režim a pokiaľ je to možné, zdržiavať sa v chládku.

SHMÚ preto vydal najvyššiu výstrahu 3. stupňa pre okresy južného Slovenska - Senec, Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky a Levice.

Zmiernenie horúčav sa dá očakávať v piatok. Vyskytnú sa však aj búrky, ktoré budú lokálne, ale aj intenzívne. "Zajtra sa na fronte môžu intenzívne búrky vyskytnúť od severného Talianska, cez Česko až po Poľsko," dodávajú meteorológovia.