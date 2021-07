Verdikt ústavného súdu: Referendum o predčasných voľbách nebude! Prečo tak rozhodli?

Je to čierne na bielom. Ústavný súd SR po pár týždňoch rozhodovania definitívne odklepol, že referendum o predčasných voľbách sa za súčasného znenia zákonov konať nebude.

Problémom je, že otázka, ktorú naformulovali v opozícii o tom, že sa skráti volebné obdobie súčasného parlamentu, nie je v súlade s ústavou. Viacerí politici koalície či opozície po tomto verdikte spustili kritiku prezidentky Zuzany Čaputovej (48), ktorá dala otázku posúdiť Ústavnému súdu. Poslanci sa však už zastrájajú, že to nenechajú len tak a môžu sa meniť zákony.

Otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nie je v súlade s ústavou. Po neverejnom zasadnutí pléna Ústavného súdu SR o tom v stredu informoval jeho predseda Ivan Fiačan. Podpisy pod zvolanie konania referenda pridalo približne 585-tisíc ľudí. Fiačan vysvetľuje, že sporný predmet referenda je v rozpore s princípom tzv. generality práva.

To znamená, že so silou ústavného zákona by v jednom konkrétnom prípade obchádzal ústavou zakotvené pravidlá, týkajúce sa tvorby a fungovania Národnej rady. „Ústavný súd sa musel vysporiadať s nie celkom komplexnou úpravou referenda,“ tvrdí Fiačan s tým, že išlo o náročné rozhodovanie. „Referendum môže ústavu aj meniť, nemôže ju však poprieť, respektíve porušiť charakter Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu,“ vysvetlil Fiačan.