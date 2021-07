Koalícia reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu o referende: Remišová si rypla do Fica a Pellegriniho

Koaličné hnutie Sme rodina rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o navrhovanom referende.

TASR o tom informovalo tlačové oddelenie hnutia. ÚS SR v stredu rozhodol, že referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nie je v súlade s Ústavou SR. "Ak by to bolo na rozhodnutí Sme rodina, referendum by sa uskutočnilo a rešpektovali by sme jeho výsledok, ale zároveň rešpektujeme aj rozhodnutie Ústavného súdu," skonštatovalo hnutie.

Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585.000 ľudí. Otázkou referenda malo byť: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady SR vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?".

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa na ÚS obrátila s tým, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende.