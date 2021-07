Robert Fico bez servítky: Za zmarenie referenda je zodpovedná prezidentka

Za zmarenie referenda o predčasných voľbách je zodpovedná prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V stredu to v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, podľa ktorého otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nie je v súlade s ústavou, povedal predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Petičnú akciu by chcel zopakovať.

"Plnú politickú zodpovednosť za to, čo sa stalo, nesie prezidentka SR. Ešte raz žiadam ľudí, nech to dajú pani prezidentke jasne najavo. Pretože ona nezastupuje ľudí, ona nie je hlavou štátu. Ona je dnes jediným reprezentantom Hegera, Matoviča a tejto zločineckej partie, ktorá tu dnes na Slovensku vládne," povedal Fico. Zdôraznil, že rozhodnutie ÚS berie na vedomie, ale nesúhlasí s ním. Vyčíta mu tiež formálnu stránku. Hovorí, že Čaputová chcela pomôcť vládnej koalícii. Podľa jeho tvrdení prezidentka očakávala, že obrátením sa na ÚS SR sa situácia utíši a keby súd rozhodol inak, neprišlo by na referendum toľko ľudí. Viní ju aj z toho, že nepostavila ÚS SR jednoduchú otázku.

Zopakoval, že petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585.000 ľudí. Smer-SD preto zvažuje podanie na medzinárodné inštitúcie. Ich názor môže prísť aj po niekoľkých rokoch. Poukázal tiež na to, že Ústava SR jasne hovorí o tom, že referendum môže byť o otázkach verejného záujmu. Tvrdí, že v súčasnosti je nulová šanca, aby koaliční poslanci zahlasovali za zmenu Ústavy SR, čím by sa zabezpečilo, že referendum o predčasných parlamentných voľbách by bolo ústavné. Petičnú akciu by preto Smer-SD chcel znova zopakovať. "Zvolám orgány strany a budeme hovoriť o tom, v akom rozsahu a či je možné opätovne otvoriť petičnú akciu, ktorá bude viesť k predčasným parlamentným voľbám," dodal Fico.