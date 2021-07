Matovič dúfa, že Ústavný súd potvrdí právo ľudí na referendum o predčasných voľbách: Prekvapivé slová expremiéra

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) dúfa, že Ústavný súd (ÚS) SR potvrdí právo ľudí na organizovanie referenda o predčasných voľbách.

Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády s tým, že samotné predčasné voľby nepodporuje. Obrátenie sa na ÚS s referendovou otázkou zo strany prezidentky SR Zuzany Čaputovej označil za zbytočnú nadprácu. "Dúfam, že ÚS potvrdí právo ľudí na organizovanie referenda o predčasných voľbách. V prípade, ak by rozhodol naopak, považoval by som to za veľmi smutné a zbytočnú nadprácu zo stany prezidentky proti vôli ľudí," uviedol minister financií. Tvrdí, že ak by bola referendová otázka "po vôli" prezidentke, ani by jej nenapadlo sa na ÚS obrátiť. Takto podľa jeho slov berie alebo sa pokúša vziať právo ľuďom na vyjadrenie svojej vôle.

Matovič podčiarkol, že Ústava SR predčasné voľby nezakazuje. Zároveň poukázal na množstvo podpisov občanov, ktorí podporili vyhlásenie referenda. Myslí, že ľudia by mali mať právo referendom skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR. Sám by sa ho podľa vlastných slov nezúčastnil. "Každý, kto pôjde na referendum zvyšuje šancu, že referendum bude úspešné," ozrejmil minister. Nepovažuje však za férové, aby sa ľudia nemohli o svojej účasti slobodne rozhodnúť. To, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) už avizoval, že pôjde, vníma Matovič ako "klasiku". SaS má podľa podľa neho v sebe "DNA rozbíjačov vlády".