V procese s Dušanom Kováčikom vypovedajú svedkovia: Čo prezradil člen skupiny takáčovcov?

V procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom začali vypovedať svedkovia.

Ako prvý sa pred samosudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Zálesku v Pezinku postavil Matej Zeman, člen skupiny takáčovcov. Spresnil, že k takáčovcom patril od roku 2004. Skupina časom zistila, že polícia ich sleduje a odpočúva. Šéf skupiny Ľubomír Kudlička sa preto rozhodol sám prihlásiť na polícii. Svedok dostal inštrukcie, aby sa v prípade, že Kudličku súd neprepustí, obrátil na Viliama Ružičku, ktorý bol kamarátom Dušana Kováčika.

Zeman priblížil, ako sa stretol s Dušanom Kováčikom a Ružičkom v reštaurácii. Ružička, ktorý má v stredu tiež vypovedať pred ŠTS, bol podľa Zemanových slov sprostredkovateľom prepustenia Kudličku. Po viacerých stretnutiach sa Ružička, Zeman a Dušan Kováčik mali dohodnúť na tom, že Kudlička cez iné osoby vyplatí 100.000 eur. Dušan Kováčik mal zabezpečiť, že po prepustení Kudličku na kauciu sudcom ŠTS Jánom Hrubalom nepodá prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry voči rozhodnutiu sťažnosť.

Za to mal Dušan Kováčik podľa Zemana získať minimálne 30.000 eur. Na otázku, ako vníma Kudlička Dušana Kováčika odpovedal, že bývalého špeciálneho prokurátora vníma ako veľmi dobrého priateľa, s ktorým majú dobré vzťahy a dohody. "Vždy, keď niečo Kudlička potreboval, tak Dušan K. to vedel vybaviť," dodal Zeman. Počas Zemanových odpovedí na otázky prokurátora sa Dušan Kováčik viackrát zasmial, čo si všimla aj samosudkyňa a jeho reakciu zaznačila do zápisnice. Na ŠTS sa v stredu začalo hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Čelí obvineniam z viacerých trestných činov. Pojednávanie je naplánované na viac dní.