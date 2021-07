Dušan Kováčik na súde: Obhajcovia bývalého špeciálneho prokurátora spochybnili obžalobu

Trojica obhajcov bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika spochybnila obžalobu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry.

Stojí podľa nich primárne na výpovediach spolupracujúcich osôb, nebohého Františka Böhma, člena takáčovcov Mateja Zemana a bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa.

Obhajca Jakub Križan poukázal na to, že svedkovia Böhm a Makó mali spočiatku postavenie obvinených, mohli tak nazerať do spisu a na výpovediach sa dohodnúť, keďže mali prístup k výpovediam ostatných svedkov. "Nie je možné tvrdiť, že sa nemohli oboznámiť s výpoveďami iných vypočutých osôb, konkrétne s výpoveďou svedka Zemana, pričom Makó sa mohol oboznámiť aj s výpoveďou Böhma," uviedol Križan. Výpovede všetkých troch svedkov tak podľa neho treba vyhodnocovať obzvlášť kriticky.

Pripomenul aj medializované informácie o údajnom manipulovaní svedkov. Obhajoba preto súdu navrhla, aby sa zmenilo poradie svedkov. Požadovala vypočuť najprv niekdajšieho šéfa operatívcov Jána Kaľavského, bývalého šéfa SIS Vladimíra P., ktorý je aktuálne väzobne stíhaný, aj súčasného riaditeľa tajnej služby Michala Aláča. "Najskôr by malo prísť k objasneniu možného ovplyvňovania osôb, ktoré budú vypočúvané v tejto trestnej veci," dodal Križan. Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Pamela Záleská návrhu na zmenu poradia svedkov nevyhovela. Odvolávanie sa na medializované informácie označila za irelevantné. "Súd nezasahuje do činnosti medií, ale nedovolí, aby médiá zasahovali do činnosti súdu," zdôvodnila Záleská.

Na ŠTS sa v stredu začalo hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom Čelí obvineniam z viacerých trestných činov. Pojednávanie je naplánované na viac dní. Počas stredy by mala samosudkyňa Záleská vypočuť aj dvoch svedkov - Mateja Zemana a podnikateľa Viliama Ružičku, kamaráta Dušana Kováčika. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala bývalého špeciálneho prokurátora koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po obvinení.