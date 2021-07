Premiér Heger o znovuotváraní hraničných priechodov: Mobilizujeme všetky sily

Počet otvorených hraničných priechodov by sa mal v najbližších dňoch zvýšiť.

V stredu pred rokovaním vlády to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Vláda sa bude aj na dnešnom rokovaní zaoberať možnosťou, ako zabezpečiť čo najväčší možný počet otvorených hraničných priechodov aspoň v čase dopravných špičiek. Podľa Hegera však bude potrebné zabezpečiť kontroly dodržiavania opatrení na všetkých hraničných priechodoch.

„Zapájame do toho pracovníkov Finančnej správy SR, armády a akékoľvek posily, aby sme mohli nechať čo najväčší počet priechodov otvorených. My nepotrebujeme tie prechody nevyhnutne zatvárať. My len potrebujeme zaviesť tam tú kontrolu, aby si ľudia zvykli na tú eHranicu,“ povedal Heger. Situácia na hraničných priechodoch a situácia s pendlermi, ktorí by v prípade nezaočkovania museli po 9. auguste pri každom prekročení hraníc absolvovať karanténu, podľa neho bude do 9. augusta vyriešená.

Vláda sa chce zaoberať aj možnosťou, ako naďalej zabezpečiť poskytovanie bezplatného testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19. Rokovanie o tejto téme je naplánované na pondelok v rámci koaličnej rady. Podľa Hegera bude rozhodujúca najmä finančná stránka testovania. Premiér preto čaká na analýzu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO), ktorá má vláde ukázať, aké možnosti poskytovania bezplatného testovania prichádzajú do úvahy.