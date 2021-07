Výpoveď bývalého šéfa finančnej polície NAKA Slobodníka: Stopli Gašpar a Bödör zatýkanie u Bašternáka?!

Ďalšia nepríjemná výpoveď. Obvinený bývalý šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník sa pred policajtmi rozrozprával o tom, ako mali fungovať razie na podozrivé osoby v minulosti.

Opísal schôdzku s bývalým riaditeľom polície Tiborom Gašparom (59) či oligarchom Norbertom Bödörom, ktorým sa nepáčilo, že Slobodníkovi podriadení chceli zadržať ľudí daňového podvodníka Ladislava Bašternáka (48).

O výpovedi Slobodníka informovali Aktuality.sk. Slobodník si spomenul na to, ako chcela finančná polícia zadržať blízkych spolupracovníkov Bašternáka. „Nakoľko sa nasadzovali sily a prostriedky určité a k týmto osobám sa išlo pred pracovnou dobou, som deň pred vykonaním tohto predvedenia osôb bratislavskou expozitúrou finančnej polície informoval aj p. Hraška len všeobecne, s čím on mi dal aj ústny alebo telefonický súhlas, že to berie na vedomie,“ uviedol Slobodník. Peter Hraško bol v tom čase šéfom NAKA.

Neskôr si Slobodníka mal predvolať Gašpar do budovy Transpetrolu s tým, že s ním potrebuje súrne hovoriť. „Na 6. poschodí ma čakal p. Gašpar a p. Bödör, ktorý veľmi hlasito telefonoval s niekým, dosť rozčúlene. Ako ukončil rozhovor, posadili sme sa, a pán Gašpar mi začal klásť otázky, že akých ľudí ideme ráno predvádzať, čo to má byť, aký to má dôvod a význam, prečo nie je on o tom informovaný, veď sa jedná o vec Bašternáka,“ vypovedal Slobodník. Ten vzápätí vysvetlil, že ide o procesné úkony, ktoré je potrebné vykonať rýchlo, aby sa nemarilo vyšetrovanie. Gašpar nariadil, aby celú akciu zastavil a ľudí Bašternáka iba predvolal. Slobodník akciu odmietol zastaviť.