Po beštiálnom dobodaní Frederiky († 61) a Vojtecha († 64) odsúdili príbuznú: Koľko dostala Alžbeta za vraždu manželov?!

Spoznala trest. V marci v roku 2017 otriasla dedinou Okoč (okr. Dunajská Streda) vražda, na akú tamojší zrejme nikdy nezabudnú.

Podľa súdu si vtedy prišla príbuzná manželov Frederiky († 61) a Vojtecha († 64) požičiať 11-tisíc eur na úhradu dlhu. Keď to odmietli, mala ich Alžbeta (42) dobodať 60 ranami nožom. Žena si v utorok na Okresnom súde v Trnave vypočula verdikt - za mrežami strávi 23 rokov. Alžbetu (42) najskôr súd odsúdil len za porušovanie domovej slobody, za čo dostala štyri roky.

Vraždu jej vtedy totiž nedokázali. Alžbeta najprv kriminálke klamala, že v dome zavraždených dôchodcov nebola, no po roku začala tvrdiť opak. Keď ich vraj zbadala mŕtvych, odišla roztrasená z domu a nebola o tom schopná nikomu povedať. Na jej topánkach sa našla krv nebohých. Na usvedčenie z vraždy však chýbali dôkazy, no na utorkovom pojednávaní znalec súdu povedal, že ju usvedčili krvavé stopy, ktoré našli na mieste hneď po vražde.

Alžbeta prišla podľa súdu do rodinného domu k príbuzným pre peniaze s tým, že si chcela požičať 11-tisíc eur, pretože mala vraj posledný deň na zaplatenie dlhu. Manželia to však mali odmietnuť, a tak ich podľa súdu dobodala. Sudca ju poslal na 23 rokov za mreže s maximálnym stupňom stáženia, no rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže sa odvolala.