Exsiskár Peter Tóth na súde k televíznym zmenkám: Čo mu prezradil Kočner pred rokmi na dovolenke

V súdnom procese týkajúcom sa údajného falšovania miliónových zmeniek, v ktorom je obžalovaný Štefan Agh, dnes prišiel ako svedok na Špecializovaný trestný súd do Pezinka vypovedať bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth.

V rovnakom prípade vypovedal aj v procese s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom. Vtedy však bola počas jeho výpovede pred súdom vylúčená verejnosť. Tóth totiž tvrdil, že sa bude vyjadrovať aj k iným trestným kauzám, v ktorých prebieha vyšetrovanie. V pozícii svedka bol Tóth napríklad aj v procese týkajúcom sa vraždy novinára Jána Kuciaka.

Tóth sa podľa vlastných slov stretol s obžalovaným Štefanom Aghom ešte počas 90-tych rokov v rámci kauzy Gamatex, ktorú pokrýval ako novinár. O zmenkách mu však hovoril až v roku 2017 podnikateľ Marian Kočner. Podľa Tótha mu Kočner povedal, že Pavol Rusko sa cítil podvedený pri predaji svojho podielu v Markíze, hlavne na úkor podnikateľov Ján Kováčika a Milana Fiľa. Preto pristúpil k nápadu vystaviť antidatované zmenky, za ktoré by ručila Markíza. Podľa Tótha si Kočner nemyslel, že by od Markízy dostal plnú sumu hodnoty zmeniek, bol však ochotný prijať napríklad aj vysielací čas, čo by mu pomohlo pri rozbiehaní politickej strany Cieľ.

Keď spolu Kočner a Tóth trávili v roku 2017 dovolenku na Jadrane, podľa Tótha Kočner skonštatoval, že zmenky sú„ nepriestreľné a nespochybniteľné". Za účelom ich vytvorenia totiž zabezpečili papier, toner, tlačiareň aj pero, ktoré sa používali v roku 2000. O zabezpečení týchto vecí podľa Tótha hovoril v roku 2018 aj Kočnerov kamarát Jozef Dučák. „Už som nemal pochybnosť, že sú antidatované," povedal Tóth. Taktiež povedal, že Kočner od neho požadoval, aby zabezpečil bývalého funkcionára SIS, ktorý by potvrdil, že zmenky existovali už v roku 2000.

Po vzatí Kočnera do väzby Tóth podľa vlastných slov odovzdával motáky od neho aj Štefanovi Aghovi. Jeden z nich podľa neho obsahoval sumár kauzy zmeniek pre potreby výpovede pred vyšetrovateľom.

Podľa obžaloby Štefan Agh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom vytvoril dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000. Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá 26 miliónov eur. Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade. Štefan Agh sa svojím konaním podľa prokuratúry dopustil obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.

Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi uložil ŠTS v roku 2020 v rámci kauzy zmenky tresty zhodne po 19 rokov väzenia. Najvyšší súd SR tresty potvrdil na verejnom zasadnutí 12. januára tohto roku.