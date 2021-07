Slobodník vypovedal pred políciou: V čom mali prsty Gašpar s Bödörom?

Bývalý riaditeľ jednotky Finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard Slobodník pred políciou vypovedal, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör sa snažili ovplyvňovať vyšetrovanie daňových podvodov Ladislava Bašternáka.

Ako informoval portál Aktuality.sk, nepáčilo sa im, že chceli zadržať spolupracovníkov daňového podvodníka Bašternáka, u ktorého býval vtedajší premiér Robert Fico (Smer-SD).

Bernard Slobodník, ktorý spolupracuje s políciou, vypovedal, že finančná polícia chcela zatknúť a predviesť na výsluchy blízkych spolupracovníkov daňového podvodníka Bašternáka. Následne ho však zavolal policajný prezident Tibor Gašpar, aby sa okamžite dostavil na 6. poschodie budovy Transpetrolu, lebo s ním potrebuje súrne hovoriť.

„Na 6. poschodí ma čakal p. Tibor Gašpar a p. Norbert Bödör , ktorý veľmi hlasito telefonoval s niekým, dosť rozčúlene. Ako ukončil rozhovor, posadili sme sa, a pán Tibor Gašpar mi začal klásť otázky, že akých ľudí ideme ráno predvádzať, čo to má byť, aký to má dôvod a význam, prečo nie je on o tom informovaný, veď sa jedná o vec Bašternáka,“ vypovedal podľa Aktualít Bernard Slobodník.