V Bratislave vyriešili vážny problém po svojom: Bude sa už očkovať aj bez pozvánky?

Situácia sa začína komplikovať. Počas víkendu neprišla do bratislavského veľkokapacitného očkovacieho centra približne štvrtina pozvaných ľudí.

Kompetentní sa tak rozhodli pre radikálny krok, že budú brať na očkovanie aj tých, ktorí sa vopred nezaregistrovali do čakárne a prídu len tak „z ulice“. V zahraničí ide o bežnú záležitosť, no na Slovensku to podobne fungovalo zatiaľ len u prípadných náhradníkov. Začne sa s očkovaním bez pozvánky na bežnej báze?

Lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay vyrukoval počas víkendu so šokujúcou informáciou. Na termín do veľkokapacitného očkovacieho centra sa nedostavila štvrtina pozvaných. Bratislavský kraj tak začal vakcínou od spoločnosti Pfizer očkovať aj ľudí, ktorí sa dostavili, no nemali pozvánku. Rovnako budú postupovať aj najbližší víkend.

Problém totiž je s rozmrazenými vakcínami, ktoré musia použiť, inak by sa mohli znehodnotiť. „Zaočkujeme aj tých, ktorým neprišla esemeska na druhú dávku, majú viac ako štyri týždne po prvej dávke a buď boli prvou dávkou očkovaní u nás, alebo o tej prvej dávke majú papierové potvrdenie odinakiaľ,“ tvrdil Bratislavský kraj.

Mnohí ľudia totiž mali plánované, že na druhú dávku pôjdu do desiatky kilometrov vzdialených centier. Po novom tak nemusia ísť tam, kde boli očkovaní prvýkrát. Dôležité je mať so sebou potvrdenie o očkovaní, prípadne očkovací GreenPass.