Tajná svadba v rodine exprezidenta Kisku: Z dcéry Natálie bola nádherná nevesta!

Už sú v chomúte. Dcéra exprezidenta Andreja Kisku (58) Natália (30) sa v sobotu vydala za dlhoročného partnera Michaela Schustera.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Spoločne vychovávajú dcérku Lily Sophie a teraz už s manželom žijú vo Viedni. Svadba sa však konala v centre Bratislavy.

Na slávnosť zavítal aj bývalý prezident Kiska, ktorý sa veľkou udalosťou v rodine verejne nechválil. Samotná Natália sa na svadbu chystala už vyše roka, keďže ju pre pandémiu koronavírusu musela odkladať. Pôvodne sa totiž chcela vydávať už 4. júla 2020, no napokon to stihli takmer do roka a do dňa počas uplynulého víkendu.

„V našej rodine sú aj starší ľudia, ktorí by mohli ochorieť. Radšej sme sa rozhodli pre bezpečnosť, ako to neskôr ľutovať. Dúfam, že touto dobou o rok sa budeme môcť stretnúť a cítiť bezpečne,“ písala Natália pred rokom na Instagrame. Svadbu sa jej napokon podarilo zorganizovať napriek niektorým pandemickým obmedzeniam. Do hlavného mesta zavítal aj jej otec Andrej Kiska či mama Mária, s ktorou sa exprezident v minulosti rozviedol.