Pár zo Slovenska rozbehol v Nórsku skvelý biznis: Domáci si nápad okamžite zamilovali

Mladý pár premieňa dodávky na pojazdné domčeky. Vlado Kurajda (39) z Hnúšte a Lenka Antalová (23) z Dolného Kubína rozbehli v Nórsku biznis s campervanmi.

Ponúkajú takto milovníkom cestovania možnosť spoznávať krásy krajiny fjordov za prijateľnú cenu. Na požičanej obytnej dodávke sa totiž všade dostanú rýchlo a lacno a navyše sú flexibilní a slobodní. A domáci si ich pochvaľujú.

Hnúšťan Vlado (39) odišiel do Nórska pred deviatimi rokmi. Pracoval v gastronómii ako manažér reštaurácií na viacerých miestach, až ho to zavialo ďaleko za polárny kruh do prístavu Henningsvaere v súostroví Lofoty. Tam sa spoznal s Dolnokubínčankou Lenkou (23), ktorá pracovala v rovnakom hoteli. Okrem iného ich spojila aj láska k prírode, ku kempovaniu a k cestovaniu. Tieto ich záľuby zohrali úlohu aj pred dvoma rokmi, keď sa ich rozhodli pretaviť na biznis vo forme požičovne obytných dodávok.

Práca v mraze

Prvý campervan postavil Vlado počas dlhej polárnej zimy. Chcel totiž s priateľkou kempovať aj v horšom počasí. „Zaujala ma hlavne kreativita, s ktorou sa tu dá pekne pracovať. Sami si navrhnete svoj malý dom na kolesách a potom sa zo všetkých síl snažíte čo najviac priblížiť tejto predstave,“ doplnil Kurajda, ktorý prvý campervan vyrábal popri práci.