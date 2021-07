Je to oficiálne! Pápež František potvrdil svoju prvú návštevu Slovenska

Pápež František v nedeľu oficiálne potvrdil, že v septembri navštívi Slovensko a Maďarsko, oznámil informačný portál Svätej stolice Vatican News.

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok víta pápežovo rozhodnutie. Pápež prijal pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Slovensko navštívi 12. až 15. septembra tohto roku. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

"Pre Slovensko je veľkou cťou, že k nám Svätý Otec príde na trojdňovú apoštolskú návštevu, ktorá bude mať oficiálny i pastoračný charakter. Je to významný moment ako pre vzťahy Slovenska so Svätou stolicou tak aj pre veriacich, ako aj pre všetkých ľudí hlásiacich sa ku kresťanským a humanistickým princípom..." uviedol Korčok, ktorý sa v minulosti s pápežom už stretol vlani v decembri počas prezidentskej návštevy vo Vatikáne. Korčok verí, že návšteva pápeža Františka "bude pre všetkých občanov našej vlasti povzbudením a posolstvom blízkosti, podpory a nádeje".

Z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) spresnili, že pápež potvrdil svoju návštevu po nedeľnom príhovore a modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne. „Som rád, že môžem oznámiť, že od 12. do 15. septembra, keď Pán Boh dá, pôjdem na Slovensko, aby som prišiel na pastoračnú návštevu," uviedol podľa TK KBS pápež František.

Návšteva pápeža Františka bude zároveň v poradí štvrtou apoštolskou návštevou Svätého Otca na Slovensku. Pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko spolu trikrát, v roku 1990 počas návštevy Česko-Slovenska zavítal do Bratislavy, v ére samostatnosti na Slovensko pricestoval v roku 1995, kedy prišiel do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc, Prešova, Levoče a Tatier. V roku 2003 pricestoval do Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy.