Matovič neľutuje, že bojoval za Sputnik V: Rázne stanovisko k opatreniam a testovaniu!

Dovoz ruskej vakcíny Sputnik V a snaha zaviesť očkovanie touto očkovacou látkou mali význam. Povedal to expremiér a minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

"Určite to stálo za to," zdôraznil. Oveľa menšie reálne počty tých, ktorí sa Sputnikom zaočkovať dajú, v porovnaní s proklamovanými očakávaniami pripisuje Matovič "podlej propagande" proti Sputniku a odsúvaniu možnosti očkovať sa ním. "Je to veľká škoda, že hlupáci odstrašili státisíce ľudí. A platí, že touto vakcínou sa chceli dať zaočkovať tí, ktorí inú vakcínu odmietali," zdôraznil.

Výsledkom podľa neho je, že títo ľudia sa zaočkovať vôbec nedajú. V dôsledku antikampane postihol Sputnik podľa Matoviča na Slovensku rovnaký osud ako AstraZenecu. Myslí si, že v ďalšom priebehu vakcinácie je potrebné využiť každú možnosť, ako zrýchliť a zefektívniť očkovanie. Pripustil, že určitá skupina ľudí sa však za žiadnych okolností zaočkovať nedá.

V súvislosti s finančnými nákladmi na odmeňovanie zaočkovaných prostredníctvom sprostredkovacieho bonusu a očkovacej lotérie vyhlásil, že ministerstvo financií bude veľmi rado, ak sa týmto spôsobom vyplatí čo najviac peňazí.zdôraznil.

Zopakoval, že nepovažuje za správne, aby tí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, mali byť k tomu nútení tým, že majú platiť za testy. "Antigénové testy by mali byť naďalej zadarmo a mala by byť zachovaná dostatočná dostupnosť testovacích miest," povedal Matovič, poukazujúc na prax v iných krajinách.