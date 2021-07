Rozhodnutie by malo byť na ľuďoch: Igor Matovič tvrdí, že prezidentka sa dopustila chyby

Je jednoznačným právom ľudí, aby sa vyjadrili v opozíciou požadovanom referende o predčasných voľbách.

V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedal minister financií a šéf hnutia OľaNO Igor Matovič. Podľa neho bolo chybou prezidentky Zuzany Čaputovej, že problematiku vyhlásenia referenda dala na posúdenie Ústavnému súdu SR.

„Druhá vec je, že to referendum nepodporujem, alebo nehlasoval by som za predčasné voľby," povedal Matovič. Na druhej starne podľa neho majú ľudia právo, aby sa konalo.

V prípade predčasných volieb Matovič podľa vlastných slov verí, že hnutie OľaNO by sa určite dostalo do parlamentu, aj keď by sa na preferenciách mohli odraziť nepopulárne opatrenia, ktoré ešte ako premiér komunikoval.dodal.