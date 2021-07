Predseda Špecializovaného trestného súdu to povedal na rovinu: Slová politikov nás v podstate nezaujímajú

Predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Jána Hrubalu v podstate slová politikov nezaujímajú.

Reagoval tak na otázku v rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk, či je možné niekoho vziať do väzby len na základe výpovede spolupracujúceho obvineného tak, ako to hovoria niektorí politici. Hrubala zdôraznil, že potrebu komentovať ich slová cíti len ak sú „za hranou“ a neoprávnene podkopávajú dôveru v nezávislosť inštitúcie. „Politici si inak môžu hovoriť, čo uznajú za vhodné. Pre nás je dôležité to, čo je v spise,“ doplnil Hrubala.

Šéf špecializovaného súdu tiež povedal, že sudcovia ŠTS by nemali cítiť tlak zo strany politikov a predpokladá, že ani necítia. „My nerozhodujeme na základe objednávky verejnej mienky. Budem to donekonečna opakovať. Rozhodujeme na základe obsahu spisového materiálu, nech je politikmi komentovaný tak či onak. K dispozícii máme množstvo odbornej literatúry, rozsudkov, rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a nášho Ústavného súdu SR, ktoré hovoria aj o dôveryhodnosti výpovedi kajúcnikov,“ vysvetlil Hrubala s tým, že ani ESĽP ani ústavný súd nepovedal, že spolupráca s takýmito osobami je defektným prvkom.

„Povedali, že pri mnohých druhoch trestnej činnosti spolupráca s takýmito osobami je nevyhnutnosťou, pokiaľ chceme odkryť zložité štruktúry v zločineckých skupinách a podobne.,“ pokračoval.

Ako však objasnil, na vyhodnocovanie dôveryhodnosti spolupracujúceho obvineného neexistuje na to žiadne „matematické, fyzikálne ani chemické pravidlo“. Súd skúma kvalitu neverbálneho a verbálneho prejavu a nakoľko je ten prejav konzistentný. „Je na to potrebný cit, znalosť, istá psychologická zručnosť sudcu a je potrebné čisté svedomie a snaha pracovať s tým, čo svedkovia produkujú, nie s tým čo chceme, aby produkovali,“ uviedol Hrubala.