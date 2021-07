Ministerstvo vnútra zverejní výročné správy: Politickým stranám, ktoré ich nepredložili, hrozia mastné pokuty

Výročné správy politických strán za rok 2020 by mali byť zverejnené na webe Ministerstva vnútra (MV) SR najneskôr do 31. júla.

Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR. "Výročné správy politických strán za rok 2020 boli politické strany podľa zákona o politických stranách povinné doručiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán najneskôr do 31. mája 2021. Následne v súlade so zákonom ich štátna komisia zverejní najneskôr do 31. júla 2021," uviedol rezort vnútra.

Ministerstvo dodalo, že strany, ktoré nepredložia výročné správy v stanovenej lehote, sa dopustia správneho deliktu. Štátna komisia voči nim následne začne správne konanie o uložení sankcie. Zákon o politických stranách hovorí, že štátna komisia môže uložiť strane pokutu až 3500 eur za to, že nepredložila správu včas. Pokutu od 200 do 2000 eur môže komisia strane uložiť vtedy, ak neodstráni zistené nedostatky v správe v určenej lehote.

Podľa zákona majú byť výročné správy politických subjektov verejné. Zverejňuje ich štátna komisia, ktorá by mala tiež predložiť informáciu o výročných správach do Národnej rady SR.

Výročná správa politických strán má podľa zákona obsahovať napríklad účtovnú závierku strany overenú audítorom, informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia, ale aj prehľad o príjmoch strany či potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne o tom, že strana nemá nedoplatky.

Obsahovať má tiež počet členov k 31. decembru roka, za ktorý sa predkladá, osobitnú evidenciu členských príspevkov, prehľad nákladov na volebnú kampaň a ďalšie informácie.