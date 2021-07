Utrpenie a strach nemajú konca: Návrat agresívnej šelmy do liptovskej osady!

Utrpenie a strach v liptovskej osade Jalovec nemajú konca. Statní macovia totiž začali pravidelne každú noc chodiť do záhrad a dvorov rodinných domov. Pred pár dňami miestni prišli o šesť oviec a jednému šelma napadla aj capka.

Domáci majú strach posedieť si večer pri dome na záhrade. Medvediu „špacírku“ z piatka na sobotu dokonca zachytila aj fotopasca.

Už niekoľko dní chodia v noci do dvorov v obci Jalovec (okr. Liptovský Mikuláš) dva medvede. Stihli roztrhať už šesť oviec, poraniť capka a rozbiť niekoľko úľov. Domáci roky nažívali v súlade s prírodou aj so šelmami. „Keď sa nám však špacírujú po dvore a v dedine, to nie je normálne. V obci sme vyhlásili upozornenie pre obyvateľov, aby večer radšej nevychádzali z domu a domáce zvieratá si poriadne uzavreli,“ vraví starosta Ján Matloň (45) po tom, čo fotopasca zachytila jedného zdatného medveďa a jedného menšieho vo dvore domov. „Začali sem chodiť pravidelne, jeden má asi 180 kíl a druhý asi sto,“ dodal.