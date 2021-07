Miško trpí vážnymi diagnózami, bez pľúcnej ventilácie vydrží len 2 hodiny: Chlapčekovi splnili najväčší sen

Rozkošné chlapča malo jediný sen, všetci urobili maximum pre to, aby sa mu splnil. Malý Miško Kraus (5) z Rimavskej Bane (okr. Rimavská Sobota) sa už nevie dočkať chvíľ so svojimi rovesníkmi v škôlke a teší sa na pani učiteľky.

Na tom by nebolo nič výnimočné, keby roztomilý šibal nemusel do materskej školy chodiť s pľúcnou ventiláciou, bez ktorej vydrží len dve hodiny. Napriek tomu je radosťou bez seba aj on a aj jeho rodičia. Rodina neskrýva dojatie, jedných dychom však priznáva, že starostlivosť o milovaného synčeka je neľahká - nedali by ho však za nič na svete.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Malý Miško je druhým vytúženým dieťatkom Lucie (30) a Michala (30) Krausovcov. Ich prvá dcérka sa totiž, žiaľ, udusila ešte v brušku. Rok po strašnej tragédii Lucka znova otehotnela. Všetko vyzeralo byť v poriadku, len bábätko malo kratšie stehenné kosti. „Nič to však neovplyvnilo, samozrejme, že by som si dieťatko nedala zobrať. Napokon až po pôrode sme zistili, že Miško má nanizmus a je hypotonický,“ spomína na neľahkú správu. Synček navyše nechcel poriadne jesť. Až ako 4-mesačnému mu lekári zistili, že mu zlyhávajú srdce a aj pľúca. „Pripravovali nás na najhoršie, že naše dieťatko môže čoskoro zomrieť. Nakoniec zistili, že najväčším problémom sú pľúca. V nemocnici sme strávili 4 mesiace,“ dopĺňa Krausová s tým, že Miškovi urobili tracheostómiu a operovali mu aj zúžený prietok z mozgu do miechy.