Slováci, pozor! Mikas ukázal zmeny pravidiel pre cestovateľov: Kedy bude potrebovať test aj očkovaný?

Vyhláška je na svete. Po tom, čo vláda schválila novú verziu cestovného semafora, sa k slovu dostal aj Úrad verejného zdravotníctva SR pod vedením Jána Mikasa.

Ten vo vyhláške špecifikuje, ako má od 9. júla presne vyzerať príchod zo zahraničia. Oproti pôvodne avizovaným opatreniam prichádza k niekoľkým zmenám.

Minister zdravotníctva po rokovaní vlády avizoval, že sa končí geografické delenie sveta a pri príchode na Slovensko sa začne riešiť len to, či je človek zaočkovaný, alebo nie. Táto základná definícia zostáva v platnosti, avšak dochádza k výnimkám. Po novom teda zaočkovaní cestujúci môžu z dovoleniek z akejkoľvek krajiny prísť bez akýchkoľvek povinností. Háčik je však v tom, že takto môžete postupovať iba vtedy, ak prichádzate autom, vlakom či autobusom.

Ak prilietate na niektoré zo slovenských letísk, napríklad do Bratislavy či Košíc z krajiny, ktorá je v semafore uvedená ako čierna, tak sa musíte preukázať negatívnym PCR testom, aj keď ste očkovaní. Ministerstvo totiž upozorňuje, že delta variant je oveľa nákazlivejší a môže sa tak na palube lietadla rozšíriť oveľa rýchlejšie. Rizikovými krajinami sú v súčasnosti napríklad Taliansko, Portugalsko či Veľká Británia, avšak krajiny sa môžu meniť na týždennej báze. „Kým letecká doprava nebola považovaná za rizikovú v prostredí pôvodného ‚wuchanského‘ variantu, toto sa nedá povedať o variante Delta s R0 v rozmedzí 6-7. Ide o vysoko infekčný patogén, a preto sa nedá vylúčiť, že počas letu dôjde v kabíne lietadla k superšíriteľskej udalosti,“ uvádzajú z ministerstva zdravotníctva.

Testy pri príletoch z rizikových krajín na Slovensko môžu kontrolovať už v lietadlách alebo následne po prílete na Slovensko. Netýka sa to krajín, ktoré nie sú uvedené ako rizikové, napríklad Chorvátsko, Turecko, Španielsko, Malta, Grécko či dokonca USA alebo Mexiko. Nariadenie však nemá pôsobnosť mimo Slovenska, preto napríklad pri príletoch do Viedne alebo Budapešti takéto opatrenie nebudú vymáhať, ak to nezavedú dané krajiny.

Pre očkovaných cestujúcich to znamená, že sa podrobia kontrole len na hraniciach so Slovenskom, kde stačí len očkovací preukaz, nie je potrebný test. V prípade príletu na Slovensko z čiernej krajiny bez testu môže cestujúci dostať pokutu. Pri letoch z čiernych krajín sa bude kontrolovať aj registrácia na mindop.sk/covid a v systéme eHranica, ktorý budú musieť pri prvom návrate zo zahraničia vyplniť aj očkovaní cestujúci.