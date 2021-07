Situácia je znepokojujúca: Slovenské zdravotné sestry si v lete pravdepodobne nevydýchnu

Slovenské sestry si pravdepodobne nestihnú veľmi vydýchnuť ani počas leta. Dôvodom je šírenie delta variantu nového koronavírusu.

Pre TASR to uviedla prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Iveta Lazorová s tým, že situáciu považuje za znepokojujúcu. Nedostatočné počty zaočkovaných pacientov robia podľa jej slov "vrásky na tvári" všetkým zdravotníkom.

"Správy o šírení tzv. delta variantu, ktorý sa rozširuje z Indie po celom svete, nás veľmi znepokojujú, keďže schopnosť vírusu pre svoje šírenie je oveľa vyššia, než u jeho predošlých variantov. Preto sa musíme pripraviť na náročnú jeseň. Ak si uvedomíme, že väčšina sestier si nestihla vyčerpať ani najmenšiu časť z dovoleniek na zotavenie, očakávame, že nabratie nových síl nebude veľmi optimistické," povedala.

Dôvodom je podľa jej slov hlavne to, že zákroky, ktoré bolo možné odložiť, sa začali postupne v nemocniciach realizovať, čo znemožňovalo uvoľňovanie zamestnancov pre čerpanie dovoleniek na zotavenie.

Šéfka komory sestier poukázala na to, že ako sestry, tak aj všetci zdravotníci, budú musieť reagovať na aktuálnu situáciu a potreby starostlivosti o slovenských pacientov. Pýta sa však, či sú slovenskí pacienti dostatočne zodpovední a využívajú všetky možnosti, ktoré im zdravotný systém ponúka v zmysle zaočkovania.

Za nepochopiteľné považuje to, že pri ponuke očkovacích látok, ktoré sú dostatočne bezpečné a garantované, časť populácie nie je ochotná zapojiť sa do očkovania. Zdôraznila, že vedecké dôkazy hovoria o tom, že zaočkovaný jedinec je oveľa menej náchylný na ťažký priebeh ochorenia, ak teda vôbec ochorie, pričom je nižší predpoklad, že bude potrebovať starostlivosť na nemocničnom lôžku.

Podotkla, že vždy záleží na počtoch pacientov, ktorí sa ocitnú na lôžkach. "Všetci máme svoje limity, ktoré vieme zvládať. Nemenej dôležitý je aj fakt, že nám chýbajú tisíce sestier, čo vo výraznej miere ovplyvňuje schopnosť postarať sa o našich pacientov, či už s ochorením COVID-19, alebo aj ostatných," doplnila.

Reakcie sestier na výskyt nového variantu ochorenia sú podľa šéfky komory rôznorodé. Prirovnala ich k situácii, keď prívalová búrka či tornádo zničí a zaplaví niekomu dom. "Máte trochu času na to, aby ste odčerpali vodu a vyčistili priestory od nánosov bahna a na to príde ďalšia búrka a ste tam, kde ste boli na začiatku. Sú to pocity zúfalstva, strachu, beznádeje, ale aj odhodlania. Rozdiel je však v tom, že počasie neviete ovplyvniť, ale odolnosť ľudí proti vírusu sa ovplyvniť dá," prízvukovala.

Dodala, že počas leta si treba oddýchnuť. Treba však myslieť aj na to, že pandémia pokračuje. "Aj keď mnohí z nás na riziko šírenia vírusu veľmi radi zabúdajú, je to iba zatváranie očí pred realitou, ktorá nás čaká," uzavrela.