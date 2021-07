Kedy sa sprejazdní úsek D1 Hubová - Ivachnová? Podľa Doležala to bude v tomto roku

Diaľničné úseky Ivachnová – Hubová a Lietavská Lúčka – Dubná skala na severe Slovenska by mali sprejazdniť do konca roka 2023.

Počas kontrolného dňa na stavbe tunela Čebrať pri Ružomberku to uviedol minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina). "Chýbať potom bude už len posledný pomyselný kúsok do skladačky spojenia východu so západom Slovenska prostredníctvom diaľnice D1," zhodnotil Doležal.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) ubezpečil, že úsek Ivachnová – Hubová považuje za nesmierne dôležitý. Avizované sprejazdnenie do konca roka 2023 označil za veľmi dobrú správu. "Prirodzene sa o to budem aj naďalej zaujímať, aby sme urobili všetko pre to, aby občania Slovenskej republiky už nemuseli čeliť žiadnym nesplneným sľubom," dodal.

Heger uviedol, že chcú urobiť všetko pre to, aby mohli dokončiť, ale aj rozostavať ďalšie úseky. Investičný dlh je podľa jeho slov veľmi veľký. "Urobíme všetko pre to, aby sme mohli tú infraštruktúru dobehnúť čo najrýchlejšie. Budeme na to hľadať zdroje, či už na úrovni Európskej komisie alebo kdekoľvek," povedal.