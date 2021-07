Mladučká majsterka Slovenska v armwrestlingu napísala knihu pre deti: Siláčka Aila chce byť druhou Rowlingovou

Šikovná mladá slečna ohuruje svojím umením. Prešovčanka Aila Sosa (15) dokázala už v mladom veku napísať rozsiahlu knihu s fantasy námetom. Okrem toho však vyhrala aj majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu medzi juniorkami a úspešne zvláda štúdium na bilingválnom gymnáziu.

Aila (15) začala písať, už keď mala deväť rokov. „Vždy ma bavilo fantasy. Inšpirovala ma autorka Harryho Pottera J. K. Rowlingová a dlho som mala v hlave víziu, že raz napíšem knihu. K tomu som sa dostala pred dvoma rokmi. Kniha má 550 strán,“ vysvetlila mladá dievčina, ktorej otec pochádza z Ekvádoru, aj preto nosí exotické priezvisko.

To dopĺňa fínske meno. „Najskôr som písala na nečisto do zošita a potom som to prepisovala do zošita. Šlo mi to ľahko, lebo som mala pomerne presnú predstavu o príbehu. A často sa mi o knihe aj snívalo. Sny som si hneď chytro zapísala a zapracovala ich do príbehu,“ prezradila Aila svoj umelecký postup.

Hlavným hrdinom knihy je štrnásťročný Lan Meer, ktorý stratil pamäť a ocitol sa v neznámej krajine. Spolu s kamarátmi musí prekonávať nástrahy, ktoré na nich čakajú v inej dimenzii. „Zatiaľ bola vydaná v obmedzenom rozsahu. Do distribúcie ju majú zaradiť približne o mesiac. Bude to trilógia. Už mám rozpísaný aj druhý diel,“ upresnila Aila, ktorá nedávno zaznamenala aj úspech vo svete športu.

„Získala som dve zlaté medaily na Majstrovstvách Slovenska v pretláčaní rukou, čiže armwrestlingu. Podarilo sa mi zvíťaziť ľavou aj pravou rukou. Šport je pre mňa super relax. Armwrestlig ma lákal, lebo môj otec cvičil a ťahalo ma to k tomu odmalička,“ uzavrela úspešná Prešovčanka, ktorá by rada písala aj texty pesničiek a jej prekvapujúcim snom je stať sa policajtkou.