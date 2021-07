Opäť sa posekali: Koaličná kríza pre covidové opatrenia! O čo ide Kollárovi? Politológovia sa zhodli na jednom

Dva dni sa zdalo, že všetko majú dohodnuté, no koalícia sa dokázala opäť rozhádať. Zatiaľ čo cestovné opatrenia, ktoré výrazne uľahčujú prechod hraníc od 9. júla, schválila bez problémov, kríza sa ukázala pri inom zákone.

V ňom chce minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) zaviesť princíp GreenPassu v prípade zhoršenia situácie a tretej vlny koronavírusu. V praxi by to znamenalo, že ľudia, ktorí sú zaočkovaní, by mali prístup do reštaurácií, fitnescentier či na spoločenské podujatia bez problémov, no ostatní by sa mali dať otestovať za peniaze. Prvý sa proti tomuto postupu ozval Boris Kollár (55), ktorého proti vlastnému ministrovi vzápätí podporil aj Igor Matovič (48).

Opäť sa hádajú ako malí šarvanci a presúvajú vinu jeden na druhého. Kollár vo štvrtok večer zverejnil na sociálnych sieťach status, podľa ktorého jeho strana nesúhlasí s vyvíjaním tlaku na tých, ktorí sa ne­chcú dať zaočkovať. „Na ľudí, ktorí sa dať zaočkovať ne­chcú, nemôžeme vyvíjať nátlak v podobe neustálej povinnosti preukazovania sa testami, ktorých vykonanie je spoplatnené,“ napísal šéf Sme rodina.

Vo štvrtok večer nasledovalo šesťhodinové rokovanie koaličnej rady, na ktorom strany nedospeli k žiadnemu zmysluplnému konsenzu. Podľa SaS a Za ľudí je na vine Sme rodina, podľa Kollára je to zas SaS. Dlho sa čakalo, na koho stranu sa postaví samotný Matovič. Hoci práve on bol dlhé mesiace na Slovensku hlavným bojovníkom za testovanie, svojho najbližšieho vládneho spojenca Kollára nakoniec nesklamal, neomylne sa postavil na jeho stranu a na tlačovke ostro kritizoval postoj SaS.

Tá totiž podmienila svoj súhlas s Matovičovými návrhmi na zavedenie očkovacej lotérie a sprostredkovateľského bonusu tým, že tieto opatrenia budú schválené v jednom balíku s návrhom ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského na zvýhodnenie zaočkovaných a rozšírenie miest, kde sa bude vyžadovať očkovanie alebo test. Lotéria a sprostredkovateľský bonus nakoniec v parlamente prešli napriek tomu, že SaS sa zdržala hlasovania, zatiaľ čo Lengvarského návrh by sa mal podľa Matoviča najskôr upraviť a príde na rad až neskôr.

Kollár: Nie sme antivaxeri

Kollár a Sme rodina odmietajú, že by sa zmenou svojho postoja chceli zapáčiť antivaxerom. „Ja som sa dal očkovať dvakrát Pfizerom. Ja som nepodľahol antivaxerským tlakom,“ bránil sa Kollár. Problém s Lengvarského návrhom majú preto, lebo vraj diskriminuje tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať.

„Ľudia to vnímajú tak, že tu máme dva typy spoločnosti, dve kategórie ľudí - tí, ktorí môžu všetko, teda tí zaočkovaní, a tí ostatní nech si to tvrdo zaplatia. Z čoho to tí ľudia zaplatia?“ pýtal sa šéf Sme rodina.Podľa šéfa SaS Richarda Sulíka je postoj Sme rodina nekonzistentný. Sulík totiž pripomenul, že hnutie Sme rodina, na rozdiel od SaS, hlasovalo za to, aby tí, čo sa vracajú z dovolenky, pokiaľ nie sú zaočkovaní, museli ísť do karantény.

„Spravili z očkovania ultimatívny nástroj na prechod hraníc. A zároveň súhlasili na vláde aj na koaličnej rade s tým, že tí, čo sú očkovaní, majú mať viac slobody - čo je správne. A teraz to zablokujú! To sa vymyká elementárnej logike,“ povedal Sulík.

Matovič potápa svojho nominanta

Po tlačovkách Sme rodina a SaS sa postavil pred mikrofón aj Matovič. Ten sa postavil za Kollára a opäť raz tvrdo zaútočil na Sulíka. Nenechal nitku suchú na Lengvarskom, ktorý sa tiež stáva čoraz častejším terčom. Matovič povedal, že Lengvarského návrh prikladal ľuďom „sociálny revolver“ k hlave a chladnokrvne by ich nútil dať sa očkovať. „Si chudobný a nemáš na test? Choď sa dať očkovať,“ povedal Matovič.

Vznikla tak paradoxná situácia, že Lengvarského bráni koaličná SaS, zatiaľ čo šéf OĽaNO, ktoré ho do funkcie nominovalo, naňho útočí. „Mrzí ma, že ani po šiestich hodinách jedna politická strana nebola schopná urobiť ústupky,“ kritizoval Matovič SaS. Podľa Sulíka to bolo, naopak, hnutie Sme rodina, ktoré sa na koaličnej rade správalo nepochopiteľne a platby za PCR testy sa dajú upraviť v COVID automate, nie zákonom.

Lengvarský avizuje, že v žiadnom prípade nie je ochotný úplne odstúpiť od podmienky preukazovať sa testom alebo tzv. GreenPassom pri vstupe do reštaurácií či podnikov. „Plne chápem ich obavy, ktoré smerujú k dostupnosti, či už priestorovej, alebo finančnej, testovacích kapacít. Budeme s nimi viesť diskusiu. Verím tomu, že v najbližšom termíne, keď zasadne parlament, sa dohodneme tak, aby zákon mohol byť schválený,“ uviedol Lengvarský.

Matovič zároveň v piatok priznal, že sa chce dať očkovať Sputnikom V. Pôvodne pritom tvrdil, že ho nechce, keďže sa s ním nedá cestovať. Neskôr hovoril, že sa dá očkovať až s dcérou, Sputnik V pritom nie je pre deti.