Úsek diaľnice D1 medzi Bratislavou a Sencom bude počas najbližších víkendových nocí opäť uzavretý, dôvodom sú pokračujúce práce v okolí diaľničnej križovatky Triblavina.

O podrobnostiach informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Veronika Martiniaková. "Z dôvodu osádzania zvislého dopravného značenia bude od 23.00 h do sobotňajšieho (3. 7.) rána do 6.00 h diaľnica medzi Bratislavou a Sencom uzavretá obojsmerne. Zo soboty na nedeľu (3. - 4. 7.) medzi 23.00 h a 6.00 h uzavrú diaľnicu v smere do Bratislavy," spresnila.

Obchádzka bude vedená po ceste I/61.