Lengvarský navštívil dolnokubínsku nemocnicu: Minister opäť ubezpečil Slovákov o jednej veci

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) je jeden z najaktívnejších pri zlepšovaní kvality zdravotníckej starostlivosti na Slovensku.

Uviedol to v piatok po návšteve dolnokubínskej nemocnice minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Ako doplnil, všetky štyri nemocnice, ktoré má kraj v pôsobnosti, sú vo veľmi dobrej kondícii.

"Šíria sa informácie, s ktorými nemôžem súhlasiť a hovorím to znova, my nejdeme rušiť žiadne nemocnice. Nastavujeme pravidlá - kvalitatívne, časové i priestorové. Tak, aby dostali občania v správnom čase kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Žiadne rušenie nemocníc sa nechystá," ubezpečil minister.

ŽSK sa podľa svojej predsedníčky Eriky Jurinovej snaží rozptýliť obavy v regióne. "Ministerstvo je otvorené rozprávať o všetkom, čo sa bude pripravovať do legislatívy. Všetci si totiž uvedomujeme, že je nevyhnutné urobiť transformáciu a optimalizáciu. To je možno cieľ na dlhé roky. A ide o to, aby sa nastavenie smerom k občanom, ktorí tú starostlivosť potrebujú, naozaj urobilo s rozumom a s citom. Ale, aby zdravotníctvo bolo efektívne," zdôraznila Jurinová.

Riaditeľ dolnokubínskej nemocnice Jozef Mintál podotkol, že v súčasnom období je náročné hovoriť o budúcnosti. "Nevydýchli sme si z jednej veci a už musíme byť nastavení na nové pravidlá, ktoré sa pripravujú. Toto je veľmi dobrá nemocnica, ktorá kritériá nastavené ministerstvom spĺňa. Mapa, ktorá v krátkom čase príde, bude prvým stavom. Premiér (Eduard Heger, pozn. TASR) nás informoval, že hovoríme o slovenskom zdravotníctve v horizonte 2027 – 2030. Samozrejme, nemocnica sa bude zo všetkých síl snažiť o to, aby bola kvalitným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti," uzavrel Mintál.