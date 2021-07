Sulík nerozumie, prečo Sme rodina na poslednú chvíľu otočila: Tuší však, čo ich mohlo zlomiť

Predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík nerozumie tomu, prečo šéf parlamentu a Sme rodina Boris Kollár nezaradil do programu aktuálnej schôdze návrh o zavedení COVID pasov na národnej úrovni.

Návrhom by sa mala zohľadniť zaočkovanosť pri vstupe do prevádzok. Návrh chcela SaS prijať v jednom balíčku s očkovacou prémiou a sprostredkovateľským bonusom. Keďže neprešiel, poslanci SaS v hlasovaní v parlamente nepodporili bonus a lotériu. Sme rodina s návrhom podľa Sulíka súhlasila, ale na poslednú chvíľu "otočila" a návrh zablokovala. Tým sa jeho schvaľovanie posunulo o mesiac. Šéf SaS to považuje za nekorektný postoj.

"Rokovania trvali celé hodiny, dospeli sme k spoločnej dohode. Spočívala v tom, že sme chceli jeden motivačný balíček, lotériu a odmeny, o čom si my nemyslíme, že je najšťastnejšie, ale okej. Malo to ísť v jednom balíčku s tým, že zaočkovaní budú mať viac slobôd," vyhlásil Sulík na piatkovej tlačovej konferencii. Pripomenul, že v koalícii na tom bola zhoda a Sme rodina s tým súhlasila aj na rokovaní vlády. Dodal, že viac slobody pre zaočkovaných podporila Sme rodina aj na koaličnej rade.

Sulík aj predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) hovoria, že Sme rodina svoj postoj zmenilo zo strachu pred "antivaxermi". Minister hospodárstva pripomenul, že lotéria a odmeny budú stáť približne 100 až 200 miliónov eur. Skonštatoval, že návrh neposudzoval Útvar hodnoty pre peniaze. Očkovaní by mali byť podľa Bittó Cigánikovej úplne bez obmedzení.