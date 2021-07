Slováci, pripravte sa na veľké zmeny! 20 otázok a odpovedí o očkovaní, testovaní a cestovaní!

Najväčšie zmeny za posledné mesiace. Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Vladimíra Lengvarského (51) predložilo na vládu nové pravidlá o cestovaní a testovaní občanov.

Vďaka šíriacemu sa delta variantu koronavírusu sa snažia urýchlene motivovať ľudí k očkovaniu, aby sme sa vyhli silnej tretej vlne. Nový Čas zosumarizoval 20 otázok a odpovedí o novinkách, s ktorými sa budeme najbližšie týždne stretávať.

1. Kto je považovaný za plne očkovaného človeka?

Vláda definovala, že za plne očkovaného človeka sa považuje ten, kto dostal dve dávky vakcíny Pfizer, AstraZeneca či Moderna a prešli dva týždne od podania druhej dávky. Štát spúšťa očkovanie aj novou jednodávkovou vakcínou od Johnson.

2. Aké sú výnimky od 9. júla do 9. augusta?

Vláda stanovila, že existuje niekoľko výnimiek v mesačnom rozmedzí od 9. júla do 9. augusta, keď opatrenia začínajú platiť. V tomto termíne sa pri cestovaní za očkovaného považuje aj ten, ktorý má za sebou len prvú dávku vakcíny, keďže štát chce dať príležitosť na zaočkovanie ľuďom, ktorí doteraz váhali.

3. Ako to bude s pendlermi?

Od 9. júla do 9. augusta pokračuje možnosť prekračovať hranice pre pendlerov (pracujúcich v daných krajinách) so 7-dňovým negatívnym PCR testom. Po tomto dátume už musia spĺňať podmienky rovnaké ako zahraniční cestovatelia, čiže musia byť buď plne očkovaní, alebo karantenizovaní. Do tohto obdobia by mali mať PCR test bezplatne k dispozícii.

4. Aké konkrétne výhody má očkovaný človek v súvislosti s cestovaním?

Hlavnou novinkou je, že štát výrazne rozlišuje medzi plne očkovanými ľuďmi a nezaočkovanými v prípade cestovania do zahraničia. Obávajú sa totiž delta variantu, ktorý je výrazne viac šíriteľný ako doteraz známe mutácie. Odborníci chcú spomaliť jeho nástup na Slovensko, a preto zavádzajú povinnosť ísť do karantény. Tá vám nemusí robiť starosti, ak ste plne zaočkovaní (do 9. augusta platia výnimky uvedené v otázke č. 2). Ak nie ste zaočkovaní, tak vás čaká po príchode na Slovensko 14-dňová karanténa. Na piaty deň však môžete ísť na PCR test a po tom, čo vám príde negatívny výsledok môžete karanténu ukončiť.