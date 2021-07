Matovič vyrukoval s očkovacou lotériou: Ako bude vyzerať a čo môžete získať?

Vyskúšalo si to už viacero krajín a chce sa do toho pustiť aj Slovensko. Lotéria či poskytovanie určitých odmien za očkovanie je podľa odborníkov dobrý nápad, ktorý môže zvýšiť zaočkovanosť obyvateľstva.

Predbežné kontúry lotérie aj takzvaného sprostredkovateľského bonusu predstavil minister financií Igor Matovič (48). On sám sa bráni pomenovaniu lotéria a navrhuje nazývať ju očkovacou prémiou. O čo by teda malo ísť a kedy sa k takejto forme odmeňovania dopracujeme? Podľa návrhu ministerstva financií, s ktorým by podľa Matoviča nemal byť vo vláde ani v parlamente problém a už ho predbežne podporila koaličná rada, by sa malo v rámci očkovacej lotérie každý deň losovať o menšie a raz týždenne o väčšie ceny, pričom losovanie by vysielala RTVS.

Ako nás informovalo ministerstvo financií, výhry by mali byť len finančného charakteru. Mnohé iné štáty pritom do svojich lotérií zaraďujú aj materiálne odmeny, dokonca i autá či byty. Účastníkmi takejto súťaže sa budú môcť stať všetci zaočkovaní občania nad 18 rokov. Tí, ktorí sa ešte len dajú zaočkovať, ale aj tí, ktorí to už majú za sebou.

Do zlosovania sa však nedostanú automaticky, ale musia sa doň sami prihlásiť. „Do žrebovania sa budú zaočkovaní ľudia prihlasovať na webovej stránke ministerstva financií,“ odpísali z Matovičovho rezortu. Každý týždeň by sa mali vysúťažiť odmeny v spoločnej sume do dvoch miliónov eur. „Realita bude niekde medzi nulou a dvoma miliónmi. Predpokladám, že nula nie,“ informoval Matovič.

Celkovú sumu, ktorú štát na tieto kampane vynaloží, minister financií zatiaľ nevie presne odhadnúť. „Desiatky, možno niečo vyše sto miliónov eur,“ predostrel Matovič na stredajšej tlačovke. „Vieme, že ekonomika ,šľape‘, tak poďme si ju spoločnými silami chrániť. Lebo ak by sme neurobili aj takéto kroky, ak by sme spoločnými silami neurobili všetko pre to, aby bolo čo najviac ľudí zaočkovaných, tak nás to vyfacká tak, že budeme mať škody v miliardách eur a všetci sa na to budeme nakoniec skladať,“ poznamenal expremiér.