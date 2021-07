Stopka po 13 mesiacoch: Potopili riaditeľa záchranky klebety?! Bystrík Mucha prehovoril

Bystrík Mucha (52) už nie je riaditeľom Záchrannej služby Košice, čím sa naplnili dlhšie trvajúce šumy.

Odvolal ho minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a podľa bývalého šéfa záchranky sa tak udialo bez udania dôvodu. Samotného aktu odvolávania sa podľa slov Muchu minister nezúčastnil...Dnes už bývalý šéf štátnej záchranky do funkcie pritom nastúpil vlani 29. mája a po Košiciach sa o tom, že skončí, šuškalo už niekoľko týždňov...

„Akceptujem odvolanie a dúfam, že v nastolenej dynamike trendov a projektov sa bude pokračovať ďalej,“ stroho poznamenal Mucha a pre Nový Čas uviedol aj niekoľko podrobností. „V utorok mi volali z ministerstva, že mám v stredu prísť na stretnutie s pánom ministrom. S ním som sa však nestretol, ani so štátnym tajomníkom a napokon to vybavil generálny tajomník služobného úradu,“ prezradil Mucha.

Na otázku, či odvolanie očakával, reagoval takto: „Príliš veľa klebiet na môj vkus! Za to, že človek urobí dobré veci. Takto to však v živote funguje a fičí. Či chcem, alebo nechcem, pôsobil som v štátnej organizácii a v politickom priestore. Nebol mi povedaný dôvod odvolania, iba to, že minister sa tak rozhodol a ja už vlastne čakám len na nového štatutára,“ dodal Mucha, ktorý však svoj predčasný koniec považuje za dosť