Svedok opísal podrobnosti hrôzostrašnej nehody v Huncovciach: Nepochopiteľný čin kamionistu!

Mali šťastie! V prvý deň prázdnin hasiči a záchranári zasahovali v podtatranskej obci Huncovce (okr. Kežmarok), kde autobus vrazil do rodinného domu.

Sanitky odviezli siedmich zranených, z ktorých bol každý mimo ohrozenia života. Policajti na mieste nehody nechápali, že kamionista, ktorému sa vodič autobusu vyhýbal, ušiel a ani nezastavil. Obrovské šťastie mal aj majiteľ poškodeného domu Štefan Kaprál, ktorý bol v čase nárazu v inej izbe. Doprava pod Tatrami na úseku Poprad - Kežmarok je prehustená po celý rok, no v prvý prázdninový deň sa na úseku frekventovanej cesty stala vážna dopravná nehoda.

Jeden z priamych svedkov kolíziu opísal takto: „Kamión mal pred sebou prekážku a chcel sa jej vyhnúť. Vošiel do protismeru, ale tam práve prichádzal autobus. Vodič duchaprítomne strhol volant a zabránil čelnej zrážke, no nárazu do domu sa už nevyhol. Šokujúce je, že ten kamión ani nezastal.“ Mladý šofér autobusu Dušan bol po nehode poriadne otrasený a pri vozidle sa rozplakal. Aj spolumajiteľ poškodeného domu bol v šoku.

„Celý roh je zlomený, plafón je na zosypanie, posteľ plná omietky... Našťastie som tu nespal,“ ukázal nám Štefan Kaprál spúšť, ktorá ostala po náraze autobusu. „Náš dom je prvý v dedine a žijem tu už viac ako 50 rokov. So sestrami sme sa chystali dom predať, čo bude teraz, neviem...“ dodal neveselo.