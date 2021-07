Pavilón slonov v bojnickej zoo v modernom šate: Gula a Maja dostali nový príbytok za milióny

V Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach otvorili pre verejnosť nový pavilón pre slony približne za 8 miliónov eur.

Bojnice sú jediným miestom na Slovensku, kde môžu návštevníci vidieť tieto majestátne zvieratá.Kým Gula stála vtedajších 84 000 korún, Majú vymenili za pštrosy emu, muflóny, srny a rysa ostrovida. Hoci sú dve dámy v novom výbehu už 7 mesiacov, stále si naň zvykajú a do voľného výbehu sa zatiaľ ešte ani neodvážili vyjsť.

„Je to výborný pocit, že máme pavilón, na ktorý sa roky čakalo. Návštevníci tak môžu oceniť našu dlhoročnú snahu. Ten pocit, keď sme sem slonice priviezli do nového pavilónu, bol úžasný,“ uviedol hlavný zoológ Branislav Tám s tým, že slony sú dosť konzervatívne zvieratá a trvalo im mesiace, kým si zvykli na všetky priestory a začali využívať pavilón. Slonice sú veľmi vnímavé a doslova im prekáža každý vymenený kameň v ich priestore.

„Registrujú všetky zmeny, aj preto je adaptácia pomerne dosť pomalá. Teraz sme v procese, aby si zvykli aj na vonkajší pavilón. Krok za krokom,“ dodal Tám s tým, že v budúcnosti chcú rozšíriť zoo aj o ďalšie slony. No teraz predstavuje prioritu „zabehnutie“ nového pavilónu s rozlohou viac ako 10-tisíc štvorcových metrov, ktorý obývajú majestátna Maja a Gula, ktoré boli pravdepodobne odchytené v marci roku 1983 v africkej republike Zimbabwe. Po transporte do Európy strávili rok v karanténe v Poľsku a do Bojníc ich priviezli 28. augusta 1984 kamiónom. V pôvodnom pavilóne prežili 36 rokov, no rozľahlý nový výbeh im ponúka oveľa viac možností.