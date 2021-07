Prezidentka odobrila zmenu zákona: Zákaz uväzovaniu psov na reťazi!

V chovnom zariadení vrátane domácnosti sa zakazuje chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie.

Vyplýva to zo zmeny zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. O jej podpise informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Parlament schválil novelu 22. júna.

Pre vlastníkov alebo držiteľov psov, ktorí doteraz držali psa na prostriedku na uväzovanie, znamená právna úprava zásadnú zmenu v tom, že až na zákonom určené výnimky nebude povolené držať na prostriedku na uväzovanie. Medzi výnimky patria nebezpečné psy. Nebezpečným psom sa rozumie pes, ktorý má údaj o tom, že je nebezpečný, evidovaný v evidenčnej známke psa, ktorú držiteľovi vydáva obec a preukazuje sa ňou totožnosť psa. Ďalšie výnimky zo zákazu držby psa uviazaného na prostriedku na uväzovanie sa týkajú prípadov, ak je uviazanie psa potrebné v súvislosti so strážením alebo inou pracovnou činnosťou alebo počas výcviku služobného psa či psa určeného na osobitný účel. Poslednou výnimkou je krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom vlastníka alebo držiteľa psa počas čistenia chovného priestoru alebo jeho kŕmenia alebo pri ošetrovaní psa.

Vlastník psa bude po novom pri držaní psa mimo verejného priestranstva povinný vykonať opatrenia, aby pes neohrozoval iné osoby, ktoré sa po areáli nehnuteľnosti pohybujú so súhlasom vlastníka alebo nájomcu. Ide najmä o maloleté deti alebo vnúčatá vlastníka alebo nájomcu nehnuteľnosti pohybujúce sa po dvore, návštevy prechádzajúce cez dvor do domu, poštár, ktorému majiteľ otvorí bránu do ulice a podobne. Vlastník zvieraťa to môže napríklad vyriešiť tak, že psa uzavrie na tento čas do ohrady, v ktorej nebude uviazaný. Túto povinnosť však vlastník zvieraťa nemá voči osobám, ktoré vstupujú na jeho nehnuteľnosť bez súhlasu vlastníka, keďže inak by držanie strážneho psa v rámci prevencie kriminality nemalo potrebné odstrašujúce účinky.