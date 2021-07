Nezhody v koalícii, Pčolinský otvorene o opatreniach: S týmto máme problém!

Zástupcovia koaličných strán by mali ešte vo štvrtok diskutovať na koaličnej rade o návrhu, ktorý hovorí o zohľadňovaní vakcinácie proti COVID-19 pri jednotlivých opatreniach, napríklad pri vstupe do prevádzok.

Pre TASR to potvrdili členovia koalície. Viacerí koaliční poslanci vraj s návrhom nesúhlasia. Novelu už vláda prijala a poslala do Národnej rady (NR) SR aj s návrhom na prerokovanie v zrýchlenom režime. Do programu aktuálnej schôdze parlamentu ju zatiaľ nezaradili. "Aj k tejto téme Anna Zemanová za SaS požiadala o zvolanie mimoriadnej koaličnej rady dnes na 15.00 h," uviedla pre TASR Marie Stracenská z komunikačného odboru SaS.

Šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský pre TASR uviedol, že už žiadali v koalícii o preloženie návrhu na júl, aby sa dovtedy ešte dohodli, no návrh neprešiel. "Máme problém s tým, že ak máme od ľudí vyžadovať test, tak testy musia byť dostupné a zadarmo," poznamenal. Poukázal na to, že antigénové testy stoja okolo 20 eur a PCR testy 70 eur, zrušili sa mobilné odberové miesta a napríklad pre rodinu so štyrmi deťmi testy predstavujú nemalé náklady. Nemá problém s tým, ak by boli testy dostupné a zadarmo podobne ako v Rakúsku. Namieta však, že vláda nemôže takýmto spôsobom ľudí nútiť do očkovania.

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga považuje očkovanie za cestu ako ochrániť ľudí pred ochorením COVID-19 a vrátiť život do normálu. "Je správne, ak štát motivuje ľudí, aby sa očkovali a to či už finančne alebo rôznymi výhodami a úľavami," povedal s tým, že vakcín je dostatok, sú bezplatné a chránia pred nákazou a jej šírením. Považuje za pochopiteľné, aby bolo pri návšteve podujatí i prevádzok potrebné očkovanie alebo test. Myslí si, že štát má právo "pozitívne diskriminovať očkovaných, pretože ide o diskrimináciu, ktorá je v prospech všetkých". Hovorí o realizácii pozitívneho záväzku štátu chrániť život a zdravie občanov. Pri návrhu novely majú v strane pripomienku, aby mechanizmus povinnosti predložiť certifikát alebo test bol previazaný na COVID automat a nebol len v rukách hlavného hygienika.

Z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia totiž vyplýva, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, ktorý informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Návrh v stredu (30. 6.) schválila vláda, chce, aby o ňom parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.