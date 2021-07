Pellegrini ostro kritizuje nové opatrenia: Je pripravený urobiť rázny krok

Samotné očkovanie pri príchode zo zahraničia, prípadne aj z ohniska nákazy neznamená, že je človek zdravý a nemôže vírus preniesť ďalej. Očkovanie nemôže byť univerzálnou priepustkou cez hranice.

Zdôraznil to predseda mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini. Ak sa opozičný Smer-SD obráti na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s opatreniami na hraniciach, karanténou a využívaním COVID preukazov, nezaradení poslanci okolo Pellegriniho sú pripravení podanie podporiť. Pellegrini tiež skonštatoval, že nový koronavírus zrejme bude trvalou súčasťou nášho života. Myslí si, že krajinu na to treba pripraviť tak, aby mohli kvalitne žiť očkovaní aj neočkovaní.

Vláda podľa Pellegriniho aktuálne prichádza s opatreniami, ktoré nemožno označiť za ochranu zdravia či hraníc. Spochybňuje rozdelenie režimu na hraniciach na karanténu pre neočkovaných a priepustku pre očkovaných. Namieta, že všetci očkovaní, nech prídu odkiaľkoľvek, aj z ohniska nákazy, môžu prejsť hranice bez obmedzení a bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú chorí. Kritizuje, že neočkovaný človek, nech príde aj z bezpečnej krajiny a so zodpovedným prístupom, bude musieť ísť do karantény a vláda ho bude nútiť ísť na PCR test.

Pellegrini pritom poukázal na vyjadrenia vedcov a lekárov, že aj po dvoch dávkach vakcíny môže človek ochorieť a nákazu preniesť. "Ochrániť hranice treba tak, že ju môže prekročiť len zdravý človek. Je jedno či očkovaný alebo nie. Očkovanie negarantuje, že nám sem ten človek vírus nezanesie. Tieto opatrenia nemajú zo zdravotného hľadiska logiku," podčiarkol s tým, že ak sa majú hranice ochrániť, mali by ísť všetci na test. Zároveň sa pýta, či sú na Slovensku dostatočné kapacity na vysoké počty PCR testov denne vzhľadom na množstvo nezaočkovaných. Zaujíma ho tiež, ako chcú nastaviť opatrenia pre pendlerov, ktorým sa podľa neho vláda obrátila chrbtom. Kritizoval i zamýšľané obmedzenia prípadných vstupov do reštaurácií či na koncerty neočkovaným pri schválení používania COVID certifikátov. Hovorí, že s týmto zámerom nemá problém len opozícia, ale aj viacerí koaliční poslanci.

Pellegrini poznamenal, že nízka zaočkovanosť a nedôvera voči vláde spôsobili, že kabinet chce pripraviť opatrenia, ktoré majú ľudí buď ekonomicky alebo rôznymi výhodami donútiť dať sa zaočkovať. Líder Hlasu-SD naďalej odporúča očkovanie každému, kto sa chce zaočkovať, no nie kvôli peniazom zo štátnej lotérie, ale pre ochranu svojho zdravia. Opatrenia, ktoré vláda aktuálne pripravila, mu pripomínajú "nepovinné povinné testovanie". Podčiarkol potrebu prevencie a nastavenia rovnocenných podmienok očkovaným aj neočkovaným. Nechce, aby sa medzi ľuďmi vytvorili dva tábory.