Očkovacia lotéria: Smer nemá výhrady voči motivácii ľudí, no toto odmieta

Opozičný Smer-SD nemá výhrady voči tzv. očkovacej lotérii, no nevidí dôvod, aby sa platila zo štátnych prostriedkov. Strana zároveň kritizuje vytváranie rozdielov medzi zaočkovanými a nezaočkovanými osobami.

Pri očkovaní presadzuje zákaz diskriminácie, opatrnosť, ako aj transparentné informovanie. Kritizuje najmä karanténu pre nezaočkovaných po príchode do SR, ktorí si následne majú platiť za PCR test.

"Nemáme nič proti tomu, ak sa vláda rozhodne motivovať ľudí. Očkovanie musí byť principiálne dobrovoľné," vyhlásil na tlačovej konferencii šéf Smeru-SD Robert Fico. Jeho strana nemá výhrady, ak chce vláda pomocou očkovacej prémie zvýšiť počet zaočkovaných. Kritizuje vysoké náklady, ktoré si tento krok vyžiada. Ak bude lotéria trvať niekoľko mesiacov, môže ísť podľa neho o desiatky miliónov eur. Dodal že sprostredkovateľský bonus môžu zase využívať špekulanti. Nástroje na motiváciu ľudí na očkovanie by mali podľa Fica zaplatiť farmaceutické firmy.

Fico tiež kritizoval limitovanie pohybu ľudí. Očkovanie musí byť podľa neho dobrovoľné a nikto nemôže byť pod politickým či sociálnym tlakom, aby sa nechal zaočkovať. "Nikto nemá byť diskriminovaný za to, že nebol očkovaný," uviedol. Smer-SD sa pritom opiera o judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá je zakomponovaná do rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Smer-SD nevylučuje v tejto súvislosti podanie na Ústavný súd (ÚS) SR.

Strana tiež nerozumie, prečo vláda ignoruje sociálny dialóg a o lotérii a karanténe pre nezaočkovaných nerokovala tripartita. Fico zopakoval, že strana má problém s očkovaním detí od 12 rokov.

V rámci novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach sa majú upraviť aj dva nástroje na motiváciu ľudí na očkovanie. Ide o sprostredkovateľský bonus, na základe ktorého ľudia, ktorí sprostredkujú niekoho na očkovanie, budú za to odmenení. Druhým nástrojom je očkovacia prémia. Na ceny v žrebovaní by mohli byť maximálne použité dva milióny eur týždenne. Novinky boli predložené do parlamentu cez pozmeňujúci návrh.