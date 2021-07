Milana čaká po vážnej nehode už 15. operácia: Vďaka výbornému pomocníkovi v košickej nemocnici sa zotaví skôr

Výborný pomocník! V košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura slúži pacientom najkvalitnejšia rádiodiagnostika.

Milan (47) zo Spiša o tom vie svoje, lebo po veľmi vážnej nehode a následných operáciách absolvoval aj časté snímkovania. Špeciálny röntgen s dlhým detektorom mu umožňuje skoršie zotavenie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tento prvý a jediný ortopedický digitálny panel na Slovensku zaručuje vďaka inovatívnemu FLAT panelu, že RTG prístroj môže snímkovať pacienta v stoji až s rozsahom 124 centimetrov. "Pred štyrmi rokmi som mal veľmi vážnu autonehodu, po ktorej ma vrtuľníkom previezli do košickej nemocnice. Utrpel som na pravej nohe zlomeninu stehennej kosti, kolena, predkolenia a členka plus som mal čiastočne odtrhnutú pätu. Ešte stále mám zdravotné potiaže, ale pred pár dňami som podstúpil vyšetrenie na tomto novom röntgene. Verím, že mi to pomôže, aby som sa skôr dal dokopy, lebo ma čaká už 15-ta operácia! Hoci chodím o palici, dúfam, že budem sebestačnejší a pohyblivejší," prezradil pacient Milan, ktorý je už na čiastočnom invalidnom dôchodku a osobitne by sa chcel poďakovať záchranárom i košickým doktorom Radoslavovi Morochovičovi a Petrovi Ciburovi z Kliniky úrazovej chirurgie, ktorí mu doslova zachránili nohu. Práve P. Cibur takto vysvetlil výhody využitia tohto prístroja: "Vďaka celistvej RTG snímke dlhšej časti tela dokážeme veľmi detailne a presne rozlíšiť poúrazové deformity, vrátane skrátenia končatín po zlomeninách. Takáto analýza umožňuje presnejšie plánovanie rekonštrukčných operačných výkonov v uvedenej skupine pacientov."

Využite prístroja je v diagnostike pacientov po úraze, detí s vývojovými chybami chrbtice, dolných aj horných končatín, ako aj pri získaných ortopedických poruchách.

Výhody detektoru

- zobrazenie na jednej celistvej snímke

- eliminuje riziko opakovania snímkovania

- zvyšuje presnosť vyšetrenia

- využitie pre ortopédov, úrazových chirurgov a rádiológov

Ďalšie prístroje

Po dva nové röntgeny by mali v lete pribudnúť v oboch areáloch UNLP Košice a do konca roka pripravia aj pracovisko pre novú magnetickú rezonanciu. Prístroj bude dodaný na základe presných požiadaviek a podľa parametrov stavebného priestoru. Stavebné úpravy a inštalácia moderných zariadení vyjdú na 380-tisíc eur.